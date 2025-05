GAM prende foragido da Justiça no Arnon de Mello

Guarda Municipal - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Durante patrulhamento preventivo no bairro Arnon de Mello, local conhecido por ser ponto de comércio de entorpecentes, a Guarda Municipal de São Carlos prendeu um homem procurado pela Justiça.

De acordo com o boletim de ocorrência, os agentes estavam em ronda pelo bairro quando avistaram um homem identificado como E.D.C.F., de 33 anos, que, ao perceber a aproximação da viatura, gritou "olha o boi" e tentou se afastar do local. Diante da atitude suspeita, os policiais decidiram abordá-lo.

Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao consultar o nome do suspeito através do sistema ESCUDO Sãocarlense/Muralha Paulista, foi constatado que E.D.C.F. era procurado pelo crime de furto (Art. 155 do Código Penal), pois foi beneficiado pela saída temporária e não havia retornado para o presídio em Bauru.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) para as providências legais e, posteriormente, recolhido à cadeia pública, onde ficará à disposição da Justiça.

