quarta, 22 de outubro de 2025
Segurança

GAM captura condenado por furto na Vila São José

22 Out 2025 - 04h29Por Da redação
Durante patrulhamento preventivo realizado pelo Grupo de Apoio Motorizado (GAM) da Guarda Municipal de São Carlos, na madrugada desta quarta-feira (22), um homem de 34 anos foi capturado na Rua Honduras, no bairro Vila São José.

De acordo com a corporação, a equipe avistou o indivíduo carregando um grande volume e decidiu abordá-lo. Nada de ilícito foi encontrado, porém, ao consultar seus dados no sistema Escudo São Carlense/Muralha Paulista, foi constatado que havia um mandado de prisão em seu desfavor, expedido pelo crime de furto (artigo 155 do Código Penal).

O homem foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde foi elaborado o boletim de ocorrência de condenado capturado. Em seguida, ele foi recolhido à Cadeia Pública da cidade, permanecendo à disposição da Justiça.

