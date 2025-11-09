(16) 99963-6036
domingo, 09 de novembro de 2025
Segurança

GAM apreende objetos de procedência duvidosa no Cruzeiro do Sul

09 Nov 2025 - 07h32Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
GAM apreende objetos de procedência duvidosa no Cruzeiro do Sul - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

 

Na madrugada deste domingo (9), uma equipe do Grupo de Apoio Motorizado (GAM) da Guarda Municipal apreendeu diversos objetos de procedência duvidosa durante patrulhamento pelo bairro Cruzeiro do Sul, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, os agentes avistaram dois indivíduos transportando um tonel e outros produtos em via pública, o que levantou suspeita. A dupla foi abordada e, ao serem questionados, informou que os materiais haviam sido retirados de uma residência próxima.

A equipe se deslocou até o endereço indicado e constatou que o imóvel estava com as portas arrombadas, confirmando tratar-se do local de onde os objetos haviam sido subtraídos.

Diante da constatação, os materiais foram apreendidos e os suspeitos conduzidos à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o caso foi registrado como apreensão de objetos. A autoridade policial requisitou perícia na residência e determinou a continuidade das investigações pela Polícia Civil.

O proprietário do imóvel não foi localizado no momento da ocorrência e os investigados liberados.

Leia Também

Adolescente é vítima de assalto enquanto voltava do trabalho em Ibaté
Segurança09h53 - 09 Nov 2025

Adolescente é vítima de assalto enquanto voltava do trabalho em Ibaté

Entregador é esfaqueado durante assalto em São Carlos
Segurança09h49 - 09 Nov 2025

Entregador é esfaqueado durante assalto em São Carlos

Bebedeira termina com mulher agredida e móveis quebrados no Jockey Clube
Segurança09h29 - 09 Nov 2025

Bebedeira termina com mulher agredida e móveis quebrados no Jockey Clube

Homem é preso em flagrante após praticar furto padaria em São Carlos
Segurança08h44 - 09 Nov 2025

Homem é preso em flagrante após praticar furto padaria em São Carlos

Colisão na SP-310 em Ibaté deixa uma pessoa morta e outras quatro feridas
Segurança07h20 - 09 Nov 2025

Colisão na SP-310 em Ibaté deixa uma pessoa morta e outras quatro feridas

Últimas Notícias