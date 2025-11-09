GAM apreende objetos de procedência duvidosa no Cruzeiro do Sul

Crédito: divulgação

Na madrugada deste domingo (9), uma equipe do Grupo de Apoio Motorizado (GAM) da Guarda Municipal apreendeu diversos objetos de procedência duvidosa durante patrulhamento pelo bairro Cruzeiro do Sul, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, os agentes avistaram dois indivíduos transportando um tonel e outros produtos em via pública, o que levantou suspeita. A dupla foi abordada e, ao serem questionados, informou que os materiais haviam sido retirados de uma residência próxima.

A equipe se deslocou até o endereço indicado e constatou que o imóvel estava com as portas arrombadas, confirmando tratar-se do local de onde os objetos haviam sido subtraídos.

Diante da constatação, os materiais foram apreendidos e os suspeitos conduzidos à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o caso foi registrado como apreensão de objetos. A autoridade policial requisitou perícia na residência e determinou a continuidade das investigações pela Polícia Civil.

O proprietário do imóvel não foi localizado no momento da ocorrência e os investigados liberados.

