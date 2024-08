Um Fusca foi furtado pela segunda vez em menos de 15 dias em São Carlos.

O primeiro furto ocorreu na madrugada do dia 15, no Jardim Cruzeiro do Sul e foi localizado loco em seguida pela Guarda Municipal na região do CDHU.

Ontem, o carro foi levado do estacionamento de um supermercado na Vila Prado. Um amigo do dono encontrou o veículo sem a bateria e a caixa de som.

