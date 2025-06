Furtos em drogaria no centro de São Carlos causam prejuízo de mais de R$ 5 mil

Pacote fraldas Pamper - Crédito: Unsplash/Nathan Dumlao

Uma farmácia localizada na Avenida São Carlos, no centro da cidade, foi alvo de uma série de furtos registrados no mês de junho. Os crimes foram registrados pela Polícia Civil nesta segunda-feira (23), por meio de boletim de ocorrência eletrônico.

De acordo com as imagens das câmeras de segurança, no dia 5 de junho, por volta das 20h45, um homem magro, conduzindo uma bicicleta, entrou no estabelecimento e subtraiu dois pacotes de fraldas Pampers. Já no dia 11 de junho, às 13h06 e às 13h12, o mesmo indivíduo retornou à loja e levou mais duas fraldas Pampers.

Ainda no dia 11 de junho, às 20h02, duas mulheres entraram no local e furtaram uma quantidade significativa de dermocosméticos e vitaminas, totalizando R$ 5.212,46 em mercadorias levadas.

A ocorrência foi registrada junto à Delegacia Eletrônica e encaminhada para a área responsável pela apuração dos fatos. Nenhum dos envolvidos foi identificado até o momento.

A Polícia Civil irá analisar as imagens de câmeras e demais indícios para tentar identificar e responsabilizar os autores dos crimes.

