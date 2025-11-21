Furto em residência termina com perseguição, carro recuperado e mulher detida em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Uma ocorrência de furto em residência mobilizou a Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (20), resultando na recuperação de um veículo e diversos objetos, além da detenção de uma mulher no Jardim Real, em São Carlos.

O furto ocorreu em uma casa na Rua Joaquim da Cruz Penalva, no Jardim São João Batista. Segundo a vizinha que acionou a polícia, o portão eletrônico foi arrombado e os criminosos entraram na residência, de onde subtraíram diversos pertences. Os objetos foram colocados dentro de um Ford Ka, que estava na garagem e também foi levado pelos autores.

Com a placa do veículo em mãos, os policiais iniciaram patrulhamento e, às 3h36, localizaram o Ford Ka trafegando pelo bairro. O carro era conduzido por um homem, tendo como passageira uma mulher.

Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista fugiu em alta velocidade, entrando na SP-310 pela contramão. A perseguição terminou quando o veículo atolou em uma área em obras da rodovia. O condutor desceu e conseguiu fugir a pé, não sendo identificado.

A passageira também tentou fugir, mas foi detida pelos policiais. Dentro do carro estavam todos os objetos furtados da residência, entre eles roupas, acessórios, ferramentas e itens diversos, todos apreendidos.

A mulher relatou que o motorista seria seu namorado e que ele seria o autor do furto. Ela negou participação no crime, afirmando que apenas havia aceitado uma carona para ir até uma biqueira.

A vítima da residência não foi localizada, pois estaria viajando, segundo vizinhos.

O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio. Diversos objetos, como roupas, ferramentas, secador, mochila e calçados, também foram recolhidos para perícia. A mulher foi ouvida e liberada. O caso será encaminhado à delegacia responsável pela área do fato, que seguirá com as investigações.

