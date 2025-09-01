Furto em ônibus deixa jovem de 26 anos no prejuízo em São Carlos

Uma mulher de 26 anos registrou boletim de ocorrência após ter sua mochila furtada durante uma viagem de ônibus de São Paulo para São Carlos, na madrugada de sábado (30). O caso foi comunicado na tarde do mesmo dia à Polícia Civil.
Segundo o relato, a passageira embarcou na Rodoviária do Tietê, por volta das 21h30, com destino a Ibitinga, em um coletivo. Durante o trajeto, ela acomodou a mochila no compartimento superior das poltronas. Na primeira parada do ônibus, notou que o objeto já não estava mais no local.
A vítima procurou pelo pertence em todo o veículo e acompanhou a descida dos passageiros até a chegada em São Carlos, mas não conseguiu localizar a mochila.
Entre os objetos furtados estavam um notebook da empresa em que trabalha, carregadores de computador e celular, remédios de uso contínuo, roupas, chaves da residência, um mouse, duas garrafas térmicas e documentos pessoais.