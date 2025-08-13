Furto em mini mercado autônomo é registrado na Cidade Jardim

Caso foi registrado no plantão policial -

A Polícia Civil registrou um caso de furto em um estabelecimento comercial localizado na Alameda dos Crisantemos, no bairro Cidade Jardim, em São Carlos. O crime ocorreu no dia 3 de agosto, por volta das 18h, mas foi comunicado à Delegacia Eletrônica apenas na noite de 12 de agosto.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito teria entrado no local, que funciona como um “mini mercado autônomo” — onde o cliente realiza cadastro prévio com CPF, endereço, telefone e e-mail para ter acesso — e subtraído diversos produtos, entre eles azeite, óleo, refrigerantes, bebidas energéticas e outros alimentos.

A vítima relatou possuir imagens de vídeo e dados que identificam o autor, além de mencionar que ele utilizava uma bicicleta específica no momento da ação. Também foi levantada a suspeita de uso indevido de identidade, o que pode caracterizar falsidade ideológica.

O caso foi encaminhado para a delegacia responsável pela área, que dará prosseguimento às investigações.

