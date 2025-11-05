Furto em estabelecimento comercial termina com detenção no Centro de São Carlos

Um estabelecimento comercial localizado na Avenida São Carlos, na região central da cidade, foi alvo de furto na madrugada desta quarta-feira (5), por volta das 3h30.

De acordo com as imagens das câmeras de segurança, dois indivíduos participaram da ação: enquanto um permaneceu do lado de fora dando cobertura, o outro pulou o muro do comércio e subtraiu um notebook, um celular da empresa, bebidas e uma quantia em dinheiro. Após o crime, ambos fugiram.

Pela manhã, ao chegar para abrir o estabelecimento, o proprietário percebeu o furto e, ao verificar as filmagens, reconheceu o autor que havia invadido o local. Pouco depois, enquanto circulava pela área central, a vítima avistou o suspeito na Rua Episcopal e, com o auxílio de um segurança particular que atua na região, conseguiu abordá-lo no calçadão, entre as ruas Episcopal e General Osório.

Com o indivíduo foi encontrado um celular, que ele alegou pertencer à esposa. No entanto, ao ligar para o aparelho, o proprietário confirmou que se tratava de seu telefone furtado.

A Polícia Militar foi acionada e conduziu o suspeito — um homem de 24 anos, morador de rua e usuário de drogas — à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São Carlos, onde ele permaneceu à disposição da Justiça.

