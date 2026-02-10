Furto de transformador deixa granja sem energia elétrica

Transformador de energia - Crédito: Agência Brasil

Um transformador de energia pertencente à CPFL foi furtado de uma propriedade rural em São Carlos, causando prejuízos e deixando o local sem fornecimento de energia elétrica desde a tarde do último domingo (8).

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no Plantão da Polícia Civil, o equipamento subtraído é um transformador de 75 kVA, instalado em um poste dentro da propriedade. O furto teria ocorrido por volta das 16h, quando houve uma queda de energia na região.

Ao chegarem para trabalhar, funcionários da granja perceberam partes do transformador no chão, próximas ao poste, constatando posteriormente o desaparecimento do equipamento. Desde então, o imóvel permanece sem energia elétrica, o que compromete as atividades da empresa e gera prejuízos operacionais.

Até o momento, ninguém foi preso e o transformador não foi localizado. A Polícia Civil segue com as apurações para identificar os responsáveis pelo furto.

