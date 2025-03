Furto de fiaÃ§Ã£o prejudica abastecimento de Ã¡gua no Eduardo Abdelnur

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos informa que o funcionamento do Centro de Produção, Reservação e Distribuição do bairro Eduardo Abdelnur foi interrompido na madrugada desta quarta-feira (19), devido ao furto de cabos elétricos na unidade.

Este é o 12º episódio de furtos registrados em instalações do SAAE apenas neste ano. O levantamento da quantidade de fios furtados será realizado ao longo da manhã, assim como a análise das regiões que podem ser afetadas pela redução na oferta de água.

Para reforçar a segurança de suas unidades, o SAAE já incluiu no Plano Plurianual (PPA) 2026-2029 a implementação de um sistema ampliado de monitoramento, com alarmes e câmeras de segurança. Atualmente, 29 instalações da autarquia contam com alarmes, número que corresponde a cerca de 40% do total de espaços administrados pelo SAAE.

O SAAE lamenta a recorrência desses furtos, que não apenas causam prejuízos financeiros, mas também impactam diretamente a população ao comprometer o abastecimento de água. A autarquia segue acompanhando a situação e trabalhando para restabelecer o serviço o mais rápido possível.

Leia Também