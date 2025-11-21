Furto de fiação de telefonia termina com jovem detido no Centro

Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta quarta-feira (19) equipes de policiamento receberam uma denúncia via COPOM informando que um indivíduo havia subido em uma árvore para furtar fiação de telefonia na Rua Rui Barbosa. Segundo a denúncia, o suspeito teria arrancado os fios de um poste e deixado o local seguindo em direção ao Centro, sendo repassadas também suas características físicas.

Com base nas informações, os policiais iniciaram patrulhamento. Pela Rua Dom Pedro II, o indivíduo, de 19 anos, foi avistado carregando uma mochila. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma faca em seu bolso e, dentro da mochila, a fiação que havia sido furtada.

O jovem foi detido e encaminhado ao CPJ de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

