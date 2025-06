Furto de cabos elétricos paralisa locomotiva em São Carlos

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Rumo vagões - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um furto de cabos elétricos comprometeu o funcionamento de uma locomotiva da empresa Rumo na tarde de domingo (8), próximo à Rua Inajá, no bairro Vila Morumbi, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a composição ferroviária, teve uma parada não programada. Durante a inspeção, os agentes constataram o corte e a subtração de cabos dos sensores de temperatura, pressões do motor diesel e do sistema de alimentação da bomba de combustível da locomotiva.

Esses cabos são considerados fundamentais para o funcionamento e segurança da locomotiva, conectando componentes essenciais ao sistema operacional. O furto comprometeu diretamente a transmissão de dados e as funções operacionais da máquina.

Ainda segundo o registro, uma composição anterior, foi alvo do mesmo tipo de ataque na mesma região, utilizando o mesmo modus operandi.

O representante da empresa, um analista de 30 anos, relatou o ocorrido e destacou que nenhum suspeito foi localizado no momento da ocorrência, apesar das buscas realizadas pelas equipes de escolta.

Leia Também