Furto de cabos elétricos compromete segurança de trem em São Carlos

Rumo vagões - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um ato de vandalismo ocorrido na madrugada de terça-feira (17) comprometeu o funcionamento de uma locomotiva da Rumo Malha Paulista, nas proximidades da Universidade de São Paulo (USP), em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a composição foi alvo de furto de cabos elétricos essenciais para a operação do trem. A equipe de escolta identificou os danos à locomotiva durante uma inspeção de rotina e imediatamente realizou uma varredura no local, mas nenhum suspeito foi encontrado.

Os cabos subtraídos são fundamentais para o sistema de transmissão elétrica da máquina. Sem eles, a locomotiva perde parte significativa de sua funcionalidade e torna-se mais vulnerável a novos atos de vandalismo. A situação aumenta os riscos de falhas graves, como o descarrilamento dos vagões, o que poderia resultar em acidentes com sérias consequências. O caso foi encaminhado para o 5º Distrito Policial de São Carlos, onde segue sob investigação.

