Furto de cabos de fibra ótica deixa Wi-Fi de rodovia inoperante em São Carlos

Rodovia SP-318 - Crédito: reprodução

Na madrugada do dia 1º de setembro, por volta das 3h, cerca de 200 metros de cabos de fibra ótica foram furtados em equipamentos de acesso Wi-Fi instalados às margens da rodovia SP-318, em São Carlos.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, a ação criminosa resultou em vandalismo e na interrupção do funcionamento dos pontos de internet, localizados na altura do km 249+400 e km 253+310 da rodovia.

O caso foi comunicado no dia 3 de setembro e registrado como furto consumado. A Polícia Civil segue com a investigação para identificar os autores.

