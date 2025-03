O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) informou que, na madrugada desta quarta-feira (05), cabos elétricos foram furtados do poço do Faber II. O incidente compromete o abastecimento de água na região, afetando também o bairro Santa Felícia e áreas próximas, que dependem do sistema para o fornecimento.

Equipes do SAAE estão no local para avaliar os danos e tomar as providências necessárias para restabelecer o serviço o mais rápido possível. A autarquia pede a compreensão dos moradores e recomenda o uso consciente da água até a normalização do abastecimento.

