sexta, 03 de outubro de 2025
Furto de bicicleta é flagrado por câmera de segurança no Jardim São Carlos

03 Out 2025 - 07h28Por Da redação
Na tarde da última quarta-feira (1º), um homem foi flagrado furtando uma bicicleta na rua Benedito da Silva, no Jardim São Carlos.

As imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o suspeito passa em frente ao imóvel carregando uma sacola. Pouco depois, ele retorna, disfarça, pula o portão da residência e sai levando a bicicleta.

O objeto furtado é uma bike da marca Sense. Quem tiver informações sobre o indivíduo ou sobre o paradeiro da bicicleta pode entrar em contato pelo telefone 190.

