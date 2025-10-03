Furto de bicicleta é flagrado por câmera de segurança no Jardim São Carlos

Na tarde da última quarta-feira (1º), um homem foi flagrado furtando uma bicicleta na rua Benedito da Silva, no Jardim São Carlos.

As imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o suspeito passa em frente ao imóvel carregando uma sacola. Pouco depois, ele retorna, disfarça, pula o portão da residência e sai levando a bicicleta.

O objeto furtado é uma bike da marca Sense. Quem tiver informações sobre o indivíduo ou sobre o paradeiro da bicicleta pode entrar em contato pelo telefone 190.

Leia Também