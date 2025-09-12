Furadeira roubada é recuperada e dupla é detida em São Carlos

Ferramenta está avaliada em R$ 800 - Crédito: Maycon Maximino

Uma furadeira pneumática avaliada em R$ 700, roubada de um comércio na Rua Santa Gertrudes, no bairro Vila Isabel, foi recuperada pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (12). Um homem de 41 anos foi preso em flagrante pelo roubo e um mecânico autuado por receptação.

Segundo informações, o autor entrou no estabelecimento, subtraiu a ferramenta e, ao ser surpreendido por um funcionário, entrou em luta corporal, chegando a ameaçá-lo antes de fugir.

Durante patrulhamento, os policiais localizaram o suspeito na Rua Paraná, próximo à Avenida República do Líbano, no bairro Cruzeiro do Sul. Ele confessou o crime e admitiu ter vendido a ferramenta por apenas R$ 60 a um mecânico, em uma oficina localizada na Avenida Dr. Pádua Salles, no mesmo bairro.

O equipamento foi encontrado no local. O autor do roubo permaneceu preso em flagrante à disposição da Justiça, enquanto o mecânico pagou fiança após ser autuado por receptação e foi liberado para responder em liberdade.

