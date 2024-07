SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um funileiro de 46 anos registrou boletim de ocorrência na CPJ alegando que seu Uno Way branco, placas QLO-7513 teria sido furtado no Passeio dos Ipês, no Parque Faber.

A vítima disse que deixou seu carro estacionado por volta das 19h30 de terça-feira, 23, e quando pretendeu utilizá-lo por volta das 21h45, desconhecido teria levado.

Leia Também