"Funcionários do tráfico" são presos pela Força Tática em Ibaté

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas na noite desta sexta-feira (13), no bairro Jardim Cruzado, em Ibaté. A ação foi realizada por policiais militares da Força Tática durante patrulhamento de rotina.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais avistaram os suspeitos em atitude suspeita no cruzamento das ruas Borborema e Benedito Barreto. Ao perceberem a aproximação da viatura, um dos indivíduos arremessou uma sacola plástica preta sobre o telhado de um estabelecimento comercial, enquanto o outro lançou uma máquina de cartão na mesma direção.

Na abordagem, com um dos indivíduos foram encontrados R$ 257 em dinheiro e três porções da droga conhecida como "Ice". O segundo suspeito não portava entorpecentes no momento da revista.

Com o apoio de uma escada tática, os policiais conseguiram acessar o telhado e localizar a sacola preta e a máquina de cartão. Dentro da sacola havia um verdadeiro arsenal de drogas: 31 porções de maconha, 413 pedras de crack, 91 eppendorfs de cocaína, 56 tubos de skunk, 25 porções de Ice e R$ 148 em dinheiro.

Durante depoimento, o acusado confessou que traficava no local há dois meses, atuando em turnos das 18h às 6h. O outro confirmou que trabalhava com ele, sendo o responsável por receber os pagamentos das vendas. Ambos admitiram ter jogado os objetos no telhado ao verem a chegada da polícia.

Diante das evidências, os dois foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanecerão à disposição da Justiça.

