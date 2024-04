Funcionário público que atirou contra desafeto é condenado a 1 ano de prisão

SIGA O SCA NO

Momento em que a vítima foi socorrida pelo SAMU - Crédito: arquivo

O funcionário público municipal José Pereira Nascimento foi condenado a um ano de prisão pelo crime de lesão corporal. Em agosto de 2018 ele atingiu com tiros um desafeto na região do CDHU. A pena será cumprida inicialmente no regime aberto.

O tribunal do júri foi realizado nesta segunda-feira (15), no Fórum Criminal de São Carlos.

Os jurados aceitaram os argumentos apresentados pela defesa e desclassificaram a acusação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal.

Consta nos autos que o réu e a vítima, Josemberg Pereira dos Santos Correa, já se conheciam e houve um desentendimento entre eles por causa da internação compulsória de uma adolescente que tinha ligação com eles. Por motivos não bem esclarecidos, Josemberg teria ameaçado matar o filho de José Pereira e teria roubado dinheiro seu.

Arma apreendida com o acusado. Arquivo SCA

José Pereira então se apossou de um revólver e foi atrás de Josemberg. Quando o encontrou, efetuou os disparos.

O autor justificou que tomou tal atitude com medo das ameaças feitas por Josemberg contra o seu filho se concretizarem. O homem foi preso dias após o crime pela Polícia Militar e a arma usada por ele foi localizada.

Josemberg foi ouvido durante o julgamento através de audiência virtual, pois se encontra preso no presídio de Franco da Rocha. Ele negou as acusações feitas por José Pereira.

Após o julgamento, o réu foi solto para cumprir a pena no regime aberto.

