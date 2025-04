Funcionário público municipal é preso por adulteração de veículo furtado

Compartilhar no facebook

Policiais militares abordaram um veículo Hyundai HB20 preto, suspeito de envolvimento em um roubo anterior, na Avenida Henrique Gregori. Durante a fiscalização, foram encontrados indícios de adulteração no chassi e no câmbio do automóvel, que estava vinculado a um furto registrado em Jaguariúna em junho de 2024.

O condutor, um funcionário público municipal, alegou ter adquirido o carro pela internet há cerca de um ano, mas não soube identificar o vendedor. Diante da situação, ele foi preso em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo. O acusado foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça.

