(16) 99963-6036
sexta, 03 de outubro de 2025
Segurança

Funcionário público é esfaqueado em tentativa de roubo no Centro de São Carlos

Suspeito de 24 anos foi detido pela ROCAM escondido em banheiro da Praça da CICA

03 Out 2025 - 17h44Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Funcionário público é esfaqueado em tentativa de roubo no Centro de São Carlos - Crédito: Maycon Maximiano Crédito: Maycon Maximiano

 

Na tarde desta sexta-feira (3), por volta das 14h, um funcionário público de 63 anos, que estava em seu último dia de férias, foi vítima de uma tentativa de roubo na Rua Jesuíno de Arruda, região central de São Carlos.

Segundo informações, a vítima estacionava seu veículo quando foi surpreendida por um indivíduo armado com uma faca, que anunciou o assalto. O funcionário público reagiu e entrou em luta corporal com o criminoso, chegando a jogar a chave do carro para baixo de uma praça. O suspeito, identificado como um homem de 24 anos, pegou a chave e tentou ligar o veículo para fugir, mas populares que presenciaram a cena intervieram, arremessando pedras contra ele.

Um dos golpes acertou o rosto do assaltante, que abandonou o carro e fugiu em direção à Praça da CICA. Durante a briga, a vítima acabou sendo atingida por uma facada na parte posterior da coxa. Populares acionaram o SAMU, que encaminhou o homem à Santa Casa de São Carlos, onde recebeu atendimento e precisou de cinco pontos de sutura.

Enquanto isso, um motociclista viu o suspeito se esconder dentro do banheiro da Praça da CICA. Ele procurou auxílio no Batalhão da PM, onde informou a uma equipe da ROCAM, que rapidamente foi ao local e conseguiu deter o criminoso. O rapaz já havia trocado de roupa e estava com a faca presa à cintura.

Ao ser questionado, o indivíduo confessou a tentativa de roubo e relatou que correu após ser atingido por uma pedrada. Ele foi conduzido ao Plantão Policial e autuado em flagrante por tentativa de roubo. Em seguida, foi encaminhado ao Centro de Triagem.

Ainda segundo a polícia, o mesmo criminoso havia roubado um Fiat Palio na quinta-feira (2), também na Rua Jesuíno de Arruda, utilizando o mesmo modo de ação. Na ocasião, ele feriu outro motorista com uma facada na coxa. O veículo foi localizado posteriormente no bairro Zavaglia e devolvido ao proprietário.

Graças à rápida ação da ROCAM e ao apoio da população, o suspeito foi detido e colocado à disposição da Justiça.

Leia Também

Colisão entre duas motos deixa três pessoas feridas na Getúlio Vargas
Segurança18h33 - 03 Out 2025

Colisão entre duas motos deixa três pessoas feridas na Getúlio Vargas

Passageira de moto de aplicativo fica ferida em colisão com carro no Parque Sabará
Segurança14h02 - 03 Out 2025

Passageira de moto de aplicativo fica ferida em colisão com carro no Parque Sabará

Sistema de câmeras da Guarda Municipal ajuda a prender procurado no Centro
Segurança14h00 - 03 Out 2025

Sistema de câmeras da Guarda Municipal ajuda a prender procurado no Centro

Motociclista fica ferido após acidente na Vila Prado
Segurança09h09 - 03 Out 2025

Motociclista fica ferido após acidente na Vila Prado

GCM apreende carne de javali e pássaros silvestres durante abordagem em São Carlos
Madrugada 08h20 - 03 Out 2025

GCM apreende carne de javali e pássaros silvestres durante abordagem em São Carlos

Últimas Notícias