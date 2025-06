"Funcionário do tráfico" é preso pela ROCAM com várias porções de entorpecentes no Santa Angelina

Compartilhar no facebook

Um homem foi preso por tráfico de drogas na Avenida João Dagnone, no bairro Santa Angelina, na noite desta terça-feira (3). A prisão ocorreu durante uma operação de saturação realizada pela equipe da ROCAM, que patrulhava a região com o objetivo de coibir o comércio de entorpecentes.

Durante a ação, os policiais avistaram um indivíduo em atitude suspeita próximo a um poste de iluminação, em um local já conhecido por ser ponto de tráfico, segundo informações anteriores. Ao perceber a aproximação da equipe, o homem tentou esconder uma sacola plástica branca atrás do corpo, o que motivou a abordagem imediata conforme os protocolos operacionais.

Na revista pessoal, os policiais encontraram a sacola contendo uma expressiva quantidade de substâncias aparentando serem drogas, além de diversas moedas nos bolsos do abordado. Ao ser questionado, o suspeito confessou que exercia a função de "vapor" no tráfico local, trabalhando em turnos de 12 horas. Ele havia iniciado o expediente às 7h da manhã e encerraria exatamente no momento da abordagem.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial com apoio da equipe de Força Tática, onde o delegado de plantão, Dr. Gilberto de Aquino, ratificou a prisão e determinou o recolhimento do suspeito à cadeia pública.

Durante a ocorrência, foram apreendidos diversos tipos de entorpecentes, incluindo maconha, crack, cocaína, LSD, haxixe e “dray”, além de dinheiro em espécie e moedas.

