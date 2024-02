Funcionário do Saae tem equipamento furtado que mede vazamento de água

Viatura Polícia Militar no Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um Geofone mecânico, equipamento que detecta vazamento de água, foi furtado na manhã de segunda-feira, 29, na Avenida Eliza G. Rabelo, no Jardim Centenário. O instrumento é avaliado em R$ 2.426,38.

Um funcionário do Saae registrou boletim de ocorrência nesta quinta-feira, 1. Relatou no documento que teria ido até uma residência para realizar a inspeção de um possível vazamento de água. Fez uso do Geofone e o colocou no baú de sua moto e atravessou a rua, momento em que um caminhão estacionou e ele perdeu a visão do seu veículo, tempo suficiente para alguém ir até sua moto, abrir o baú e levar o equipamento. O crime foi registrado na CPJ.

Sem dinheiro e sem documento

Uma mulher de 61 anos foi vítima de furto na noite de 21 de dezembro de 2023. Porém registrou a queixa somente nesta quinta-feira, 1. O crime teria ocorrido na rua Ricardo Ninelli, no Cidade Aracy.

Ela relata que estava em um ponto de ônibus, quando um ciclista passou e puxou sua bolsa. Mais à frente a teria dispensado. Porém, quando chegou em sua casa, notou a falta de sua carteira de identidade e R$ 20. O crime foi registrado na CPJ.

Ladrão ‘ligeiro’

Um caminhoneiro de 50 anos foi alvo de um ladrão ‘ligeiro’ na manhã desta quinta-feira, 1. Ele relata que deixou deu caminhão estacionado na região da Praça Antonio Prado e foi fazer uma entrega. Neste interim, um desconhecido aproveitou que a porta do veículo estava aberta e levou sua bolsa com documentos pessoais e um celular. O crime foi registrado na CPJ.

