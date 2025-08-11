(16) 99963-6036
segunda, 11 de agosto de 2025
Segurança

Funcionária relata assédio em Unidade de Saúde da Família em São Carlos

11 Ago 2025 - 08h46Por Da redação
No dia 7, uma profissional de saúde de 48 anos registrou um boletim de ocorrência relatando ter sido vítima de assédio sexual por parte de um usuário de uma Unidade de Saúde da Família, localizada no Centro de São Carlos.

De acordo com o registro, a vítima afirma que o homem já teria outras denúncias semelhantes feitas por mulheres. Ele teria ido ao local em busca de atendimento, mas passou a fazer insinuações e propostas de cunho sexual, como convites para almoçar a sós, sugestões de sessões de massagem, declarações de interesse em contato físico e até insinuações extraconjugais.

O caso teria ocorrido durante o expediente e dentro do ambiente de trabalho. A profissional informou ainda que teme por sua segurança e de suas colegas, todas mulheres, já que realiza visitas domiciliares na área de abrangência da unidade.

O boletim foi registrado eletronicamente e encaminhado para a delegacia responsável pela região, que irá apurar o caso.

 

 

