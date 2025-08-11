(16) 99963-6036
segunda, 11 de agosto de 2025
Segurança

Funcionária é ameaçada durante assalto no Centro de São Carlos

11 Ago 2025 - 08h55Por Da redação
Viatura Polícia Militar - Crédito: Arquivo Viatura Polícia Militar - Crédito: Arquivo

Na manhã de sexta-feira (8), por volta das 8h30, uma funcionária de 53 anos foi rendida durante um assalto em um supermercado localizado no Centro de São Carlos.

Segundo o boletim de ocorrência, um homem entrou no estabelecimento usando boné branco, bermuda, blusa de moletom azul e mochila preta. Ele foi até o corredor de chocolates, onde já teria praticado furtos anteriormente.

Ao ser abordado por funcionários, o suspeito retirou uma faca da mochila e ameaçou os colaboradores, fugindo em seguida com produtos.

A Polícia Civil registrou o caso e investiga o crime.

