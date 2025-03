Funcionária de escola é ameaçada por aluna ao chamar a atenção sobre uso de celular

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma jovem de 25 anos, que trabalha como agente de organização escolar, na escola Jesuíno de Arruda, em São Carlos, registrou um boletim de ocorrência nesta sexta-feira (15), após ter sido ameaçada por uma aluna.

Segundo a vítima, ela chamou a atenção de uma adolescente de 17 anos, aluna do 1º ano do ensino médio, sobre o uso do celular, que está proibido em todas as escolas do país, e em reação, a menor começou a ameaçá-la, dizendo coisas como "eu vou te pegar", "eu vou te bater" e "eu vou te detonar".

A vítima também informou que a direção da escola procurou os pais da aluna e os informou sobre o ocorrido.

Leia Também