Fuga em alta velocidade termina com jovem detido por tráfico de drogas

Crédito: Maycon Maximino

Uma fuga em alta velocidade terminou em prisão por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (12), em São Carlos. Um jovem de 19 anos tentou escapar da Polícia Militar, mas acabou sendo detido após sofrer uma queda com a motocicleta durante a perseguição.

A ocorrência teve início na Rua Miguel Petrucelli, no bairro São Carlos V, onde os policiais realizavam patrulhamento e possuíam informações de que uma residência seria utilizada como ponto de tráfico de drogas. No momento em que passaram pelo local, a equipe avistou o suspeito em frente à casa.

Ao perceber que seria abordado, o rapaz montou na moto e fugiu em alta velocidade, trafegando inclusive na contramão. Os policiais iniciaram o acompanhamento e, já na Rua Miguel Donofrio, no bairro Santa Angelina, o suspeito perdeu o controle e caiu.

Durante a revista pessoal, foram localizados entorpecentes e dinheiro em sua cintura. Questionado sobre a procedência das drogas, ele preferiu não informar.

O jovem foi detido e encaminhado ao Plantão Policial de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

