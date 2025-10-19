Força Tática recupera carro roubado e prende dupla após perseguição no Cidade Aracy

Durante a noite deste sábado (18), a equipe do tático comando prendeu dois homens após o roubo de um veículo no bairro Jardim das Torres, em São Carlos.

De acordo com o apurado, a ação ocorreu por volta das 23h45, durante a Operação Impacto. Os policiais patrulhavam a região quando receberam informações sobre um Fiat Mobi recém-roubado. O veículo foi localizado na Avenida Tetracampeonato ocupado por dois suspeitos.

Ao receberem ordem de parada, os indivíduos tentaram fugir, iniciando uma perseguição pelas ruas do Cidade Aracy. O acompanhamento terminou na Rua Alberto Baldan, onde os suspeitos foram abordados e detidos.

Dentro do carro, os policiais encontraram um simulacro metálico de revólver, além de um telefone celular. Os detidos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceram à disposição da Justiça.

O veículo foi recuperado e devolvido ao proprietário.

