ForÃ§a TÃ¡tica prende procurado e recupera moto roubada em SÃ£o Carlos

Na madrugada deste domingo (9), uma equipe da Força Tática da Polícia Militar capturou um foragido da Justiça e recuperou uma motocicleta roubada na Avenida Bruno Rugiero Filho, no bairro Santa Felícia, em São Carlos.

Durante patrulhamento e operação contra o crime organizado, os policiais avistaram uma motocicleta XRE/Sahara vermelha estacionada no local. O veículo já era conhecido pelas autoridades por ser dublê e ter fugido de abordagens anteriores.

Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor tentou fugir com a moto, mas acabou caindo e tentou escapar a pé, sendo detido logo em seguida. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas, após consulta via COPOM, constatou-se que o suspeito possuía um mandado de prisão em aberto pelos crimes previstos nas Leis 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) e 11.343/06 (Lei de Drogas), com pena total de nove anos em regime fechado.

A motocicleta estava com a placa adulterada (SVV4G79), que correspondia a um veículo sem restrições. No entanto, ao verificar o número do chassi, os policiais descobriram que o veículo, na verdade, possuía a placa original STN8I51 e constava como produto de roubo na cidade de Jundiaí.

O suspeito, identificado como R.S.S., foi encaminhado ao CPJ (Centro de Polícia Judiciária) e, após a elaboração do flagrante, foi recolhido à cadeia pública. A motocicleta foi apreendida e deverá ser restituída ao proprietário.

Leia Também