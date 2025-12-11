(16) 99963-6036
quinta, 11 de dezembro de 2025
Deu Ruim

Força Tática prende jovem com carro usado em roubos e placas adulteradas no Jardim Zavaglia

Na casa do suspeito os policiais militares apreenderam uma tv, celular, videogame, placa automotiva adulterada e simulacro de pistola; veículo estava adulterado e tinha queixa de apropriação indébita

11 Dez 2025 - 10h22Por Flávio Fernandes
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Força Tática prende jovem com carro usado em roubos e placas adulteradas no Jardim Zavaglia - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

A Força Tática prendeu um jovem de 23 anos com um carro usado em roubos e produtos de origem suspeita na noite de quarta-feira (10), no Jardim Zavaglia, em São Carlos.

Segundo relatório policial, os policiais militares faziam patrulhamento pelo bairro Antenor Garcia quando abordaram o suspeito já conhecido das equipes. Ao ser indagado, ele confessou que o Fiat Uno branco estva guardado na garagem de sua residência. 

Os PMs foram até a casa na Rua Dr Antonio Pereira de Moraes, localizaram o veículo e durante consulta foi constatado que as placas era de um Hyundai HB20 preto. Com auxílio do COPOM, foi realizada consulta do chassi que revelou o emplacamento original. 

O carro possuía queixa de apropriação indébita, registrada anteriomente na delegacia e também havia sido relacionado dias antes em um roubo ocorrido na Rua 9 do Jardim Santa Mônica. Dois criminosos, renderam um empresário e fugiram levando o veículo.

Os policiais militares ainda apreenderam no imóvel televisão, videogame, simulacro de pistola, celular e 2 placas veiculares adulteradas. Todos os itens foram apreendidos, já que o suspeito não apresentou comprovação de origem.

O suspeito foi novamente questionado e alegou que comprou o carro por R$ 2,5 mil sem documentação e acreditava que era financiado e não quitado. Ele também afirmou que comprou a televisão por R$ 500, pagou R$ 300 no videogame e que adquiriu o simulacro de pistola a mais de uma semana porém não apontou de quem comprou. 

Diante dos fatos o jovem foi levado para o Plantão Policial, onde o delegado registrou um boletim de ocorrência pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Em seguida, ele teve a prisão em flagrante ratificada e foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos.

O carro foi recolhido ao pátio municipal e deverá passar por perícia e a Polícia Civil seguirá investigando a participação do suspeito, em outros crimes e possíveis comparsas no roubo.  

Leia Também

Colisão entre carros deixa dois feridos na rodovia Washington Luís em São Carlos
Carro x Carro11h08 - 11 Dez 2025

Colisão entre carros deixa dois feridos na rodovia Washington Luís em São Carlos

Justiça ouve testemunhas do caso de casal assasinado em São Pedro
Segurança07h13 - 11 Dez 2025

Justiça ouve testemunhas do caso de casal assasinado em São Pedro

Adolescentes são detidos pela PM com grande quantidade de drogas em ponto conhecido no São Carlos V
Moiô23h33 - 10 Dez 2025

Adolescentes são detidos pela PM com grande quantidade de drogas em ponto conhecido no São Carlos V

Dupla é presa pela GCM após série de furtos em lojas no Centro de São Carlos
Se Deram Mal23h31 - 10 Dez 2025

Dupla é presa pela GCM após série de furtos em lojas no Centro de São Carlos

PM apreende adolescente procurado pela Justiça no Santa Angelina
Apreendido21h27 - 10 Dez 2025

PM apreende adolescente procurado pela Justiça no Santa Angelina

Últimas Notícias