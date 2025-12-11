Força Tática prende jovem com carro usado em roubos e placas adulteradas no Jardim Zavaglia

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

A Força Tática prendeu um jovem de 23 anos com um carro usado em roubos e produtos de origem suspeita na noite de quarta-feira (10), no Jardim Zavaglia, em São Carlos.

Segundo relatório policial, os policiais militares faziam patrulhamento pelo bairro Antenor Garcia quando abordaram o suspeito já conhecido das equipes. Ao ser indagado, ele confessou que o Fiat Uno branco estva guardado na garagem de sua residência.

Os PMs foram até a casa na Rua Dr Antonio Pereira de Moraes, localizaram o veículo e durante consulta foi constatado que as placas era de um Hyundai HB20 preto. Com auxílio do COPOM, foi realizada consulta do chassi que revelou o emplacamento original.

O carro possuía queixa de apropriação indébita, registrada anteriomente na delegacia e também havia sido relacionado dias antes em um roubo ocorrido na Rua 9 do Jardim Santa Mônica. Dois criminosos, renderam um empresário e fugiram levando o veículo.

Os policiais militares ainda apreenderam no imóvel televisão, videogame, simulacro de pistola, celular e 2 placas veiculares adulteradas. Todos os itens foram apreendidos, já que o suspeito não apresentou comprovação de origem.

O suspeito foi novamente questionado e alegou que comprou o carro por R$ 2,5 mil sem documentação e acreditava que era financiado e não quitado. Ele também afirmou que comprou a televisão por R$ 500, pagou R$ 300 no videogame e que adquiriu o simulacro de pistola a mais de uma semana porém não apontou de quem comprou.

Diante dos fatos o jovem foi levado para o Plantão Policial, onde o delegado registrou um boletim de ocorrência pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Em seguida, ele teve a prisão em flagrante ratificada e foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos.

O carro foi recolhido ao pátio municipal e deverá passar por perícia e a Polícia Civil seguirá investigando a participação do suspeito, em outros crimes e possíveis comparsas no roubo.

Leia Também