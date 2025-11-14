Força Tática prende integrante de facção durante operação do Gaeco em São Carlos

Viatura Força Tática -

A Força Tática de São Carlos prendeu, na manhã desta sexta-feira (14), um homem de 36 anos no bairro Antenor Garcia durante o cumprimento de um mandado de prisão expedido no âmbito da operação “Prisma”, deflagrada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público.

Segundo informações, o suspeito seria integrante de uma facção criminosa e desempenharia a função de “disciplina” dentro da estrutura do grupo. No imóvel onde ele foi localizado, os policiais também apreenderam um celular e um notebook.

O indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial e permanece à disposição da Justiça.

Operação em 13 cidades de SP e MG

A operação “Prisma” cumpre 33 mandados de prisão temporária, com prazo de 30 dias, além de diversas ordens de busca e apreensão. A ação ocorre simultaneamente em 13 cidades dos estados de São Paulo e Minas Gerais.

Cidades envolvidas:

São Paulo: Franca, Cristais Paulista, Jeriquara, Altinópolis, Cravinhos, Matão, Ribeirão Preto, Ituverava, São Carlos, Patrocínio Paulista e Miguelópolis.

Minas Gerais: Delfinópolis e Uberlândia.

A decisão judicial que autorizou a operação apontou a gravidade dos crimes investigados, a periculosidade dos envolvidos e o risco de fuga, justificando a adoção da medida conjunta.

Por que “Prisma”?

O Gaeco explicou que o nome da operação é uma analogia ao objeto físico.

Assim como um prisma “decompõe e revela elementos contidos em um único feixe de luz”, a ação integrada permitiu identificar, separar e compreender as diversas funções e ramificações da organização criminosa investigada.

