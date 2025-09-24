Força Tática prende homem por tráfico de drogas no São Carlos 8

Na noite de terça-feira (23), um homem de 31 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro São Carlos VIII. A ação ocorreu por volta das 21h15, quando a equipe da Força Tática abordou o suspeito durante patrulhamento.

No veículo, nada de ilícito foi localizado, mas o homem confessou aos policiais que mantinha entorpecentes em sua residência. No local, foram apreendidos 455 porções de maconha, pesando 993 gramas, além de um tijolo da mesma droga com 1,1 kg. Também foram encontrados 129 invólucros de cocaína, totalizando 135 gramas, 199 pedras de crack, pesando 85 gramas, e 10 porções de uma substância conhecida como “DRY”, com 11 gramas.

Além das drogas, os policiais recolheram três celulares, duas balanças de precisão, duas máquinas de cartão, embalagens plásticas, um caderno com anotações do tráfico e R$ 266,65 em dinheiro.

Uma jovem de 22 anos, que acompanhava o suspeito, também foi conduzida à delegacia. Ela afirmou não ter conhecimento sobre a presença das drogas.

O homem foi autuado em flagrante e encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça. A jovem será investigada para apuração de possível envolvimento no caso.

