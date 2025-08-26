(16) 99963-6036
Segurança

Força Tática prende homem por tráfico de drogas no Antenor Garcia

26 Ago 2025 - 06h22Por Da redação
A Polícia Militar prendeu em flagrante, na noite de segunda -feira (25), um homem acusado de tráfico de drogas no bairro Antenor Garcia, em São Carlos. A ação ocorreu durante a Operação Impacto, realizada pela Força Tática do 38º Batalhão da PM.

De acordo com a corporação, a equipe recebeu denúncia de um transeunte indicando que um indivíduo estaria armazenando entorpecentes em uma residência na Rua Donato Pedrino. Ao chegar ao local, os policiais viram o suspeito tentar fugir pelos fundos da casa e arremessar uma caixa metálica para dentro de outro imóvel.

A caixa foi recuperada e, após a entrada autorizada pelo morador, o homem foi localizado no quintal. Questionado, admitiu que a caixa continha drogas e indicou onde estava a chave. Dentro dela, foram encontradas porções de maconha, crack e cocaína.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante. Segundo a PM, ele resistiu à abordagem e precisou ser contido com uso de força física e algemado. O caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária. O morador que auxiliou os policiais foi ouvido apenas como testemunha e liberado.

Drogas e materiais apreendidos

  • 11 porções de maconha

  • 147 pedras de crack

  • 213 microtubos de cocaína

  • 1 porção bruta de cocaína

  • 1 porção bruta de crack

  • 1 celular

  • R$ 302 em dinheiro

O homem foi indiciado por tráfico de drogas e permanece preso à disposição da Justiça.

