domingo, 10 de agosto de 2025
Segurança

Força Tática prende homem por tentativa de homicídio e posse ilegal de armas em Itirapina

10 Ago 2025 - 09h42Por Da redação
Armas apreendidas - Crédito: Grupo Rio Claro Armas apreendidas - Crédito: Grupo Rio Claro

A Força Tática de Rio Claro  prendeu, na noite deste sábado (9), um homem acusado de tentativa de homicídio e posse ilegal de armas de fogo na área rural de Itirapina. A ocorrência foi registrada nas proximidades do bairro Pedra Branca, após disparos de arma de fogo contra uma vítima que estava dentro de um veículo.

Durante as buscas na residência do suspeito, os policiais apreenderam duas espingardas — uma calibre .36 e outra calibre .12 — além de diversas munições.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Rio Claro, onde permaneceu à disposição da Justiça.

