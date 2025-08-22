Força Tática prende homem com motocicletas furtadas e peças adulteradas em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Na noite de quinta-feira (21), por volta das 21h, uma equipe da Força Tática da Polícia Militar prendeu um homem acusado de receptação e adulteração de veículo automotor na Avenida Teixeira de Barros, cruzamento com a Desembargador Júlio de Farias, em São Carlos.

Durante patrulhamento, os policiais abordaram um indivíduo que estava com uma motocicleta Twister 250cc. Na vistoria, foi constatado que o veículo possuía peças de diferentes anos e modelos. Questionado, o suspeito apresentou versões contraditórias e, em seguida, confessou que as peças haviam sido retiradas de outra motocicleta que estava em sua residência.

No imóvel, os policiais localizaram a motocicleta em questão, diversas peças desmontadas e uma Honda CB 300, que constava como produto de furto ocorrido recentemente na cidade de Limeira.

O suspeito foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde foi autuado em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de veículo automotor, sendo recolhido à carceragem.

Apreensões

2 motocicletas

2 quadros/chassis

Diversas peças de motocicletas

Leia Também