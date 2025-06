Força Tática prende homem com grande quantidade de drogas no Romeu Santini

Droa apreendida - Crédito: Lourival Izaque

Um homem de 32 anos foi preso na noite de quarta-feira (12), por envolvimento com o tráfico de drogas, após abordagem realizada pela Força Tática na região sul da cidade, no Conjunto Habitacional Romeu Santini.

Durante patrulhamento, os policiais avistaram um veículo Renault Kwid ocupado por um casal. Ao perceber a viatura, o passageiro abaixou-se e tentou esconder algo sob o banco, o que motivou a abordagem. Na revista pessoal, com ele foi encontrada uma bolsa contendo documentos, chaves e uma quantia significativa em dinheiro. Com a mulher, de 27 anos, nada de ilícito foi localizado.

Na busca veicular, os agentes localizaram uma sacola sob o banco do passageiro com uma grande quantidade de entorpecentes já prontos para a venda.

Com base em informações anteriores e relatos de moradores, os policiais se dirigiram a um apartamento no Bloco 35, que seria utilizado pelo suspeito para o preparo e armazenamento das drogas. A entrada foi possível graças a uma das chaves encontradas com o homem. No local, foram localizados mais entorpecentes, materiais para embalo, dinheiro e balanças de precisão.

A perícia foi acionada e, após os trabalhos da equipe técnico-científica, o local foi liberado. O suspeito foi encaminhado ao plantão policial e permaneceu preso. Já a mulher foi ouvida e liberada.

A apreensão total incluiu centenas de porções de cocaína, maconha, crack, embalagens, dinheiro em espécie e aparelhos celulares.

Leia Também