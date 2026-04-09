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quinta, 09 de abril de 2026
Tráfico

Força Tática prende homem com grande quantidade de drogas em "casa bomba" no Jardim Itamaraty

Suspeito confessou armazenamento de entorpecentes na residência e receberia R$ 2,5 mil pelo serviço

09 Abr 2026 - 22h09Por Flávio Fernandes
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Força Tática prende homem com grande quantidade de drogas em "casa bomba" no Jardim Itamaraty - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um homem de 29 anos, foi preso pela Força Tática com grande quantidade de drogas em uma “casa bomba” na noite desta quinta-feira (9), no Jardim Itamaraty, em São Carlos. 

Segundo informações, os policiais militares foram até a residência na Rua Ferdinando Gastaldi após receberem uma denúncia. Ao chegarem, as equipes localizaram o suspeito com a esposa. 

Questionado sobre a denúncia, o homem acabou confessando que havia drogas na residência. Ele disse ainda que receberia R$ 2,5 mil para armazenar entorpecentes e realizar embalo para comercialiazação, mas não revelo quem seria o responsável. 

Durante vistoria na área externa da casa, os PMs localizaram uma caixa de papelão coberta por uma lona, onde estavam escondidos as drogas. No local, foram apreendidos tijolos de maconha, diversas porções já embaladas para venda, um recipiente a granel, além de duas balanças de precisão e materiais utilizados no preparo.

Também foi apreendida a quantia de R$ 1.900 em dinheiro, encontrada junto aos entorpecentes. Na sequência, o homem e todo material foi levado para o Plantão Policial onde o delegado registrou um boletim de ocorrência pelo crime de tráfico de drogas. 

Diante dos fatos o suspeito, teve a prisão em flagrante ratificada e foi encaminhado para o Centro de Triagem.

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