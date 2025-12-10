Força Tática prende dupla por roubo em residência e detém quatro por receptação em São Carlos

A Polícia Militar prendeu dois homens e deteve quatro mulheres na tarde desta terça-feira (9) após um roubo a residência na região sul de São Carlos. A ação ocorreu por volta das 16h, no bairro Cidade Aracy II, depois que o cartão de crédito da vítima foi utilizado em um estabelecimento comercial instantes após o crime.

Segundo a PM, o roubo aconteceu no Parque Santa Mônica, onde as vítimas foram rendidas e trancadas no banheiro. Do imóvel, foram levados celulares, televisores, joias e um cartão bancário. Logo após o crime, o COPOM identificou que uma compra estava sendo realizada com o cartão roubado em uma adega.

Equipes da Força Tática intensificaram o patrulhamento e localizaram três suspeitos em frente a uma residência. Um deles fugiu e não foi localizado. Dois foram detidos ainda com uma televisão. No mesmo local, quatro mulheres foram encontradas — segundo o registro policial, elas teriam recebido valores via PIX feitos com o celular da vítima.

Durante vistoria no imóvel, os policiais localizaram joias, televisores, dinheiro e o cartão utilizado nas transações, além de oito celulares.

Todos os envolvidos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ). Os dois homens permaneceram presos por roubo e receptação. As mulheres foram indiciadas por receptação.

Itens apreendidos

02 televisões LG (50” e 32”)

01 televisão HQ (42”)

Diversas joias

R$ 375,00 em dinheiro

Cartão de crédito

08 celulares

Leia Também