Força Tática prende casal com grande quantidade de drogas em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Na tarde da última quinta-feira (31), por volta das 16h30, equipes da Força Tática da Polícia Militar prenderam um casal por tráfico de drogas após abordagem no bairro Jardim Centenário, em São Carlos.

Durante patrulhamento, os policiais avistaram um veículo Citroën AirCross ocupado por várias pessoas, que demonstraram comportamento suspeito ao notar a presença da viatura. Após breve acompanhamento, um dos passageiros arremessou um objeto branco pela janela. O veículo foi abordado algumas ruas adiante.

Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os ocupantes. Contudo, ao vistoriar o interior do automóvel, os policiais localizaram um estojo contendo entorpecentes. Questionado, um dos suspeitos assumiu ser o dono do material e confessou ter lançado a sacola com o restante das drogas durante a fuga. Ele ainda informou que havia mais entorpecentes e materiais para o embalo em seu apartamento, no Jardim Hikare.

As equipes se deslocaram até o imóvel indicado, onde encontraram uma grande quantidade de drogas e petrechos usados para o tráfico.

Foram apreendidos:

183 porções de maconha

81 porções de skunk

57 microtubos contendo cocaína

52 pedras de crack

11 porções de dry (maconha sintética)

5 porções brutas de maconha

1 balança de precisão

3 mil microtubos vazios

Diversos materiais para embalo

O suspeito, que já possui antecedente criminal por tráfico de drogas, recebeu voz de prisão no local. A mulher que estava com ele, sem antecedentes criminais, também foi conduzida à delegacia.

O caso foi apresentado no Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante.

