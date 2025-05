Força Tática prende acusado de tráfico de drogas no CDHU

A droga foi apreendida pela PM - Crédito: Maycon Maximino

Durante operação policial com o intuito de combater a criminalidade em São Carlos, policiais militares da Força Tática detiveram por volta das 19h30 desta quinta-feira, 1, um acusado de tráfico de drogas no condomínio 2 do CDHU, na Vila Isabel. O flagrante aconteceu na rua da Paz.

Os PMs da Equipe de Tático Comando realizaram incursão a pé no bairro, quando abordaram um homem em atitude suspeita que estaria realizando o tráfico de drogas no estacionamento do condomínio. O suspeito foi detido e as drogas recolhidas na CPJ.

