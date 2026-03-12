(16) 99963-6036
ForÃ§a TÃ¡tica localiza partes de veÃ­culo furtado no Antenor Garcia

12 Mar 2026 - 20h21Por Jessica Carvalho R
ForÃ§a TÃ¡tica localiza partes de veÃ­culo furtado no Antenor Garcia - CrÃ©dito: DivulgaÃ§Ã£o/ PM CrÃ©dito: DivulgaÃ§Ã£o/ PM

Durante uma operação de averiguação de denúncia realizada na tarde desta quinta-feira (12), policiais militares da Força Tática,  localizaram diversas peças de um veículo com registro de furto em um imóvel no bairro Antenor Garcia.

A equipe realizava diligências por volta das 13h25, após informações recebidas por meio de denúncia, quando se deslocou até um endereço na Rua Luiz Paulino dos Santos. No local, os policiais encontraram várias partes de um automóvel. Após consulta ao número de chassi identificado entre os componentes, foi constatado que o veículo correspondia a um Renault Logan de cor prata, com registro de furto ocorrido em 5 de dezembro de 2025.

Diante da situação, os envolvidos que estavam no local foram conduzidos ao Centro de Polícia Judiciária para esclarecimentos. A autoridade policial elaborou o boletim de ocorrência por receptação.

Após os procedimentos de polícia judiciária, os indivíduos foram ouvidos e liberados. As peças do veículo foram apreendidas para investigação e demais providências legais.

 

