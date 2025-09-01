Força Tática estoura “casa bomba” no CDHU e prende casal por tráfico de drogas

Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta segunda-feira (1), uma equipe da Força Tática, estourou uma "casa bomba" no CDHU, e prendeu um casal por envolvimento com o tráfico de drogas. A ação ocorreu no Condomínio 02.

Segundo informações da PM, a equipe recebeu denúncias indicando que um apartamento era utilizado como ponto de armazenamento e preparo de entorpecentes. Diante disso, os policiais se dirigiram ao local e abordaram um casal no momento em que eles deixavam o imóvel.

Questionados sobre a denúncia, os dois acabaram confessando que havia drogas armazenadas em um dos quartos do apartamento, que estava trancado. A equipe entrou no local e, durante a busca, encontrou diversas porções de crack já embaladas para venda, além de pedras brutas da mesma substância que seriam fracionadas.

Também foram localizadas porções de maconha prontas para comercialização e outras ainda em fase de preparação, além de balança de precisão e grande quantidade de material utilizado para embalar os entorpecentes.

O casal foi conduzido ao Plantão Policial de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

