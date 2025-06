Força Tática estoura "casa bomba" e prende casal com grande quantidade de drogas no Jardim Hikare

Compartilhar no facebook

Droga apreendida - Crédito: Lourival Izaque

Na noite desta sexta-feira (27), a Força Tática do 2º Pelotão realizou uma importante ação contra o tráfico de drogas em São Carlos. Uma residência, localizada no Jardim Hikare, que funcionava como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes — conhecida no meio policial como “casa bomba” — foi alvo de operação que resultou na prisão de um casal e na apreensão de uma expressiva quantidade de drogas.

Segundo o tenente Felipe Rodrigues, que comandou a operação, as equipes chegaram ao local após denúncias que indicavam o endereço como ponto estratégico do tráfico na região.

“No interior da residência, um casal foi localizado junto a uma grande quantidade de entorpecentes”, relatou o tenente.

Na casa, os policiais encontraram drogas prontas para comercialização e também tijolos inteiros de entorpecentes, que seriam fracionados posteriormente. Também foram apreendidos materiais utilizados para o embalo e preparo das porções.

“Foi localizada uma farta quantidade de droga, tanto pronta para venda quanto em tijolos ainda a serem fracionados e vendidos. Além disso, havia grande quantidade de material para embalo”, detalhou.

Sobre os suspeitos detidos, o tenente informou que o homem já possuía passagem criminal.

“O indivíduo masculino do casal, responsável pela guarda e distribuição da droga, já possui uma passagem por porte ilegal de arma. A mulher, por sua vez, não tem antecedentes”, explicou.

Dois outros homens também foram abordados em frente à residência e confessaram que estavam ali para comprar drogas, confirmando que o local, além de centro de distribuição, também funcionava como ponto de venda.

“Além da distribuição, ali naquele momento estava ocorrendo a venda também”, acrescentou o oficial.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde o casal permaneceu detido enquanto a droga era contabilizada. A decisão final sobre a prisão será tomada pelo delegado responsável.

“Estamos ainda contabilizando a droga, é bastante coisa. Aguardamos agora a decisão do delegado sobre a situação do casal”, finalizou o tenente Felipe Rodrigues.

