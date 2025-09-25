(16) 99963-6036
quinta, 25 de setembro de 2025
Segurança

Força Tática estoura "boca" de tráfico e prende duas mulheres no Aracy I

25 Set 2025 - 06h26Por Da redação
Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta quarta-feira (24), a equipe de Força Tática de São Carlos realizou mais uma grande ação contra o crime, desta vez na rua Francisco Alberto Miceli, no bairro Cidade Aracy I.

A equipe recebeu uma denúncia anônima de que drogas estavam sendo embaladas em uma residência. Sem perder tempo, os policiais foram até o endereço e, ao chamarem na porta, foram recebidos por uma mulher de 45 anos. Questionada, ela confessou que havia outra mulher, de 23 anos, nos fundos da casa, responsável por trazer entorpecentes para embalar. A moradora disse ainda que recebia dinheiro para ceder o espaço para a prática criminosa.

Com a eficiência de sempre, os policiais foram até os fundos e localizaram a segunda suspeita, que estava com uma sacola contendo maconha em pedaços brutos, além de porções já fracionadas e embaladas, prontas para a venda.

Diante dos fatos, as duas mulheres foram presas em flagrante e conduzidas ao Plantão Policial de São Carlos, onde permaneceram à disposição da Justiça.

