Crédito: Maycon Maximino

A Polícia Militar localizou, na noite desta sexta-feira (7), o veículo de Ana Flora Alberto Fortes Murad, 66 anos, idosa encontrada morta com sinais de violência em sua residência no bairro Cidade Jardim. O carro, um VW Fox de placas DXF-4874, foi encontrado abandonado na Rua Ray Wesley Herick, na região da Tecumseh.

Durante patrulhamento, a equipe da Força Tática avistou o automóvel com a lanterna acesa. No interior do veículo, havia apenas papéis e uma bolsa. Duas chaves foram encontradas: uma no assoalho do lado do passageiro e outra no para-brisa, do lado de fora. A perícia foi acionada para análise e o caso foi apresentado no plantão policial.

A morte de Ana Flora está sendo investigada como um possível latrocínio (roubo seguido de morte). O Corpo de Bombeiros foi chamado inicialmente para conter um incêndio na residência da vítima e, após o resfriamento do local, encontrou o corpo da idosa sobre uma cama, com sinais de enforcamento e queimaduras.

A residência estava fechada, sem sinais aparentes de arrombamento, mas o filho da vítima notou a ausência do carro, levantando suspeitas de roubo. A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e a perícia estiveram no local para apurar os fatos.

O caso segue em investigação para identificar os responsáveis pelo crime.

Leia Também