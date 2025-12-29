(16) 99963-6036
Jardim Ricetti

Força Tática encontra armas em residência após ocorrência de disparo de arma de fogo

29 Dez 2025 - 07h20Por Da redação
Crédito: divulgação

Uma ocorrência de disparo de arma de fogo mobilizou a Polícia Militar na noite de sábado (28), no bairro Jardim Ricetti, em São Carlos. A ação foi registrada por volta das 22h20, na Rua Major Manoel Antônio de Matos.

Após acionamento do Copom, uma equipe de Força Tática se deslocou até o endereço indicado, onde realizou a abordagem de um homem em frente a uma residência. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, no interior do imóvel, os policiais apreenderam uma carabina calibre .44, uma carabina calibre .36 de fabricação belga, outra carabina calibre .36 sem identificação aparente e uma garrucha calibre .32. Também foram localizadas munições intactas de diferentes calibres, sendo 19 de calibre .44, 21 de calibre .22 e sete de calibre .36, além de diversos estojos já deflagrados. Todo o material foi recolhido e encaminhado para os procedimentos legais e posterior perícia.

Diante da situação, foi dada voz de prisão por posse irregular de arma de fogo. O homem foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária, onde a autoridade policial tomou ciência dos fatos e ratificou a prisão. Após os procedimentos legais, ele permaneceu recolhido à carceragem local.

Todo o material encontrado no imóvel foi apreendido e encaminhado para perícia. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.

