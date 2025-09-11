Força Tática e Canil do BAEP realizam operação e detêm suspeitos de tráfico no CDHU

Crédito: Maycon Maximino

Durante operação pelo bairro, na tarde desta quinta-feira (11), equipes da Força Tática e do Canil do BAEP realizaram uma ação no conjunto habitacional CDHU, em São Carlos, que resultou na detenção de um homem de 25 anos e na apreensão de um adolescente de 17 anos, ambos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. O flagrante ocorreu no condomínio 03, bloco 01, ponto já conhecido nos meios policiais pela prática do comércio de entorpecentes.

De acordo com a ocorrência, os policiais visualizaram os dois indivíduos em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem de 25 anos dispensou uma bolsa e tentou fugir correndo. O adolescente, por sua vez, foi abordado ainda no local. Com ele, os policiais localizaram a quantia de R$ 272, valor que o menor alegou ter recebido da namorada para a compra de mantimentos para casa.

Na sequência, o suspeito mais velho foi detido alguns metros à frente. Dentro da bolsa dispensada por ele, as equipes encontraram porções de maconha, crack, cocaína e também dinheiro em espécie, caracterizando a atividade de tráfico. Questionado, o homem acabou confessando que estava comercializando drogas na região.

Diante dos fatos, os dois foram conduzidos ao Plantão Policial de São Carlos. O maior permaneceu preso, enquanto o adolescente foi apreendido e colocado à disposição da Vara da Infância e Juventude.

A operação reforça o trabalho integrado das forças policiais no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade nos bairros da cidade.

