Força Tática e BAEP Canil encontram grande quantidade de drogas enterradas em terreno

Policiais no local - Crédito: Maycon Maximino

Uma operação da Força Tática com o apoio do Canil do BAEP resultou na apreensão de mais de dois quilos de drogas em um imóvel e em um terreno localizado na Rua Hipólito José da Costa, na Vila Jacobucci, em São Carlos. O flagrante ocorreu na noite desta quinta-feira (5) e terminou com um suspeito preso.

A ação teve início após informações indicarem que um morador estaria utilizando um terreno próximo à sua residência para armazenar e distribuir entorpecentes na região. Durante a abordagem, por volta das 18h30, os policiais localizaram porções de cocaína no interior de um veículo. Em seguida, no terreno indicado, foram encontrados três tambores contendo diversos tipos de drogas e materiais usados para o preparo e embalo.

Foram apreendidos aproximadamente 510 gramas de maconha em um único tablete, além de 170 gramas em porções brutas e 68 gramas fracionadas, totalizando cerca de 748 gramas da droga. Também foram recolhidas cerca de 380 gramas de cocaína em porções brutas, 57 gramas em microtubos prontos para a venda, além de pedras de crack pesando 403 gramas. As equipes ainda localizaram 614 gramas de skunk, 8 gramas de haxixe e 7 gramas de "ice", além de 14 mil microtubos vazios, prontos para o acondicionamento das substâncias.

O suspeito foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária, onde teve a prisão ratificada pela autoridade policial. Ele permanece à disposição da Justiça.

